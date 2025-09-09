Olay, ilçenin hareketli noktalarından biri olan Barlar Sokağı'nda yer alan bir eğlence mekânında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Hüseyin Acet (22) ve Azim Can Nas (24) ismindeki iki kişi vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.

Yaralılardan Biri Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hüseyin Acet, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Azim Can Nas'ın ise tedavisinin devam ettiği ve durumunun stabil olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.