Muğla’nın Marmaris ilçesi, Amerikalı ve İngiliz turistlerin ağırlıkta olduğu iki yolcu gemisini konuk etti. Gemiler akşam saatlerinde farklı limanlara hareket edecek.

Sabah limana iki gemi geldi

Sabah saatlerinde Marmaris gümrüklü limanına aynı anda iki kruvaziyer demir attı. Saat 08.00’de gelen Silver Musegemisi 542 yolcusu ile Santorini’den Marmaris’e ulaştı. Saat 09.00’da yanaşan Nautica gemisi ise 548 yolcusu ile Kuşadası’ndan geldi.

Turistler Marmaris’i gezdi

Gemilerle gelen turistlerin çoğunluğunu Amerikalı ve İngilizler oluşturdu. Yolcular ilçe merkezinde alışveriş yaptı, kırsal mahalleleri ve doğal güzellikleri keşfetti. Bazı turistler ise düzenlenen turlara katılarak Marmaris koylarını gezdi.

Akşam saatlerinde hareket edecekler

Silver Muse akşam saatlerinde Patmos’a, Nautica ise Antalya’ya doğru yola çıkacak. Gemilerin limandan ayrılış saatlerinin 18.00 ve 19.00 olduğu bildirildi.