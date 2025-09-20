Muğla’nın Marmaris ilçesi, Malta bayraklı “Azamara Pursuit” isimli kruvaziyer gemisini ağırladı. 181 metre uzunluğundaki dev gemi, sabah saatlerinde Marmaris Limanı’nın büyük iskelesine yanaştı. Rodos Adası’ndan gelen gemide, ağırlıklı olarak ABD ve İngiltere vatandaşı 680 yolcu ile 396 personel bulundu.

Marmaris Çarşısı ve Kaleiçi ilgi gördü

Gümrük işlemlerinin ardından limandan çıkan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı’nı gezerek esnafla alışveriş yaptı. Turistler, ilçenin tarihi ve turistik mekânlarını da ziyaret etti. Kimi turistler Marmaris sokaklarında yürüyüş yaparken, kimi de kafelerde dinlenerek bölgenin atmosferini deneyimledi. Yerel işletmelerin kruvaziyer turizmi sayesinde ekonomik olarak canlandığı gözlendi.

Kruvaziyer turizmi ekonomiye katkı sağlıyor

Marmaris’te kruvaziyer turizmi, son yıllarda ilçenin en önemli gelir kaynakları arasında yer almaya başladı. Esnaf, kruvaziyerle gelen turistlerin özellikle takı, deri ürünleri, hediyelik eşya ve tekstil alışverişine yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, tur şirketlerinin düzenlediği günlük gezilere katılan bazı yolcuların, Marmaris’in çevresindeki koyları ve plajları keşfetmeyi tercih ettiği belirtildi.

Bir sonraki durak İstanköy Adası

Akşam saatlerinde Marmaris’ten ayrılacak olan Azamara Pursuit’in bir sonraki durağının İstanköy (Kos) Adası olacağı bildirildi. Yetkililer, kruvaziyer turizminin özellikle yaz aylarında bölge ekonomisine büyük katkı sunduğunu, Marmaris’in Akdeniz’in önemli uğrak noktalarından biri haline geldiğini vurguladı.