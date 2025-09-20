Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, 2026 yılı yerel tohum dağıtımı için hazırlıklara başladı. “Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganıyla kurulan merkez, bugüne kadar Türkiye’nin 81 iline 23 milyon yerel tohum ulaştırdı. Yeni dağıtımın ise 1 Şubat 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

980 çeşit ata tohumu koruma altında

Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezlerinden birine sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 120 çeşit ata tohumundan elde edilen 3 milyon tohumu 54 ile gönderdi. Envanterinde 980 çeşit ata tohumu bulunan merkezde, sebze tohumlarının yanı sıra orman, kaba yem ve tıbbi aromatik bitki tohumları da yer alıyor. Tohumlar, dikim ve üretim sürecinin ardından tüm kontrolleri yapılarak ülkenin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Bilimsel altyapıyla üretim

Merkez, 4 bin 700 metrekarelik alanda yerel tohum deneme parselleri, tıbbi-aromatik bitki alanları, eğitim bölümleri, distilasyon tesisi ve 3 laboratuvarla hizmet veriyor. Nisan ayında dikilen fidelerden alınan tohumlarda yıkama, kurutma ve saklama işlemleri titizlikle yürütülüyor.

Başkan Aras: “Yerel tohum ulusal mirasımız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, tarım kenti Muğla’nın verimli topraklarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Atalarımızdan bize kalan en önemli miraslardan biri yerel tohumlarımızdır. Köylülerimiz, bu tohumlarla üretim yaparak sağlıklı nesiller için çalışıyor. Biz de Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezlerinden biriyle hem koruma hem de dağıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üreten köylümüzün tohumdan hasada kadar yanında olacağız. Ata tohumlarımız, Muğla’nın verimli topraklarından ülkemizin dört bir yanında toprağa kavuşmaya devam edecek.”