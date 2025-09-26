Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Marmaris Ultra Trail, bu yıl yenilenen parkurlarıyla çok daha güçlü bir şekilde geri dönüyor. Organizasyona eklenen 100 kilometrelik parkur, sporculara zorlu ama heyecan verici bir deneyim yaşatacak.

Geçen yıl 78 kilometre olarak belirlenen en uzun parkur, bu yıl düzenlemelerle 70 kilometreye düşürüldü. 100K ve 70K’nın yanı sıra 48K, 30K, 16K ve 5K olmak üzere toplam 6 farklı parkur ile her seviyeden koşucuya hitap edilecek. Sporcular, Marmaris sahilinden başlayıp Mezargediği ve Yeşil Belde üzerinden doğanın kalbine ilerleyerek Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı’nı geçtikten sonra yeniden sahilde finiş görecek.

Organizasyonun en uzun etabı olan 100K parkuru, Anadolu Sigorta’nın “Ormanın Gözleri” projesi kapsamında kurulan Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi’nden geçerek, spor aracılığıyla orman yangınlarına dikkat çekmeyi hedefliyor.

Geniş destek, güçlü katılım

Marmaris Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarıyla düzenlenecek.

Organizasyonun isim sponsoru Anadolu Sigorta olurken, Marmaris Belediyesi ve Brooks Türkiye ana sponsorlar arasında yer alıyor. Garmin, Herbalife, Segway-Ninebot, Uludağ İçecek, Fredonia Coffee, Bono Good ve Marmaris Genç İş İnsanları Derneği de destek veren markalar arasında bulunuyor.

“Spor, doğa ve sürdürülebilirlik iç içe”

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, organizasyona ikinci kez isim sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirterek, 100. yıllarına özel eklenen 100K parkurunun şirketin yolculuğuna anlam kattığını söyledi.

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay ise, “Geçtiğimiz yıl aldığımız olumlu geri dönüşler sonrası parkurları yeniledik. 100K parkuru ile ultra trail heyecanına yeni bir iddia kattık. Kayıtlar yeni açılmasına rağmen ilgi yoğun. Bu yıl 6 ayrı parkurda, yine muhteşem doğal güzellikler içinde maviden yeşile koşacağız” dedi.

Kayıtlar sürüyor

Doğanın eşsiz renkleri arasında gerçekleştirilecek Marmaris Ultra Trail için kayıtlar devam ediyor. Organizasyona hem Türkiye’den hem de yurt dışından yoğun ilgi olduğu bildirildi.