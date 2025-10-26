Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bölgeden gelen ihbar üzerine Marmaris açıklarına sevk edilen Sahil Güvenlik botları, can salları içerisinde bulunan 18’i çocuk toplam 46 göçmeni sağ olarak kurtardı.
Kıyıya çıkarılan göçmenler, gerekli sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alınırken, haklarında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
