Son Mühür- Görev süresi sona eren Ali Erbaş’ın yerine İstanbul İl Müftülüğü görevini yürüten Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna oturdu. Arpaguş, göreve başlamasının ardından kurum içinde ve kamuoyunda dikkat çeken adımlar attı.

Makam araçlarında değişiklik

Sözcü'nün haberine göre yeni Başkan Arpaguş, makam araçlarında değişikliğe giderek önceki dönemde kullanılan Mercedes marka araçları yerine yerli otomobil TOGG’u tercih etti. Ali Erbaş döneminde garaja çekilen TOGG ve Passat modelleri yeniden hizmete alındı. Bu adım, hem kurum içinde hem de kamuoyunda dikkat çekti.

Koruma sayısı düşürüldü

Arpaguş, makam koruma sayısını da azaltarak güvenlik ekibini altı kişiden iki kişiye indirdi. Bu kararın, kurum çalışanları tarafından olumlu karşılandığı ve disiplinli bir yönetim anlayışının sinyallerini verdiği ifade edildi.

Çalışanlardan olumlu yorum

Diyanet çalışanları, yeni başkanın tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Çalışanlar, “Yeni başkan güven ortamı sağlayacak. Kurum uzun yıllar boyunca yıprandı. Kamuoyunun hassasiyetine duyarlı bir ekip oluşturulmasını bekliyoruz” şeklinde görüşlerini aktardı.