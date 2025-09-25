Son Mühür- Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Washington’a gelerek ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Son dakika kararıyla gazeteciler içeri alınmadı

Başlangıçta Oval Ofis’te yapılacak görüşmede iki lidere soru sorulmasının öngörülmesine rağmen, son dakika değişikliğiyle toplantı basına kapatıldı. NTV’nin haberine göre, bu değişikliğin heyetler arası istişareler nedeniyle alınmış olabileceği ifade edildi.

Basına açılma ihtimali bulunuyor

Günay, görüşmenin ilerleyen saatlerde basına açılabileceğine dikkat çekerek, geçmişte Trump’ın basına kapalı olarak planlanan 100 görüşmenin 99’unu daha sonra gazetecilere açtığını hatırlattı. Gazeteci, “Planlama süreçlerinin hızlı yapılması veya BM gibi dinamik ortamlarda heyetlerin hazırlık yapamaması bazen böyle son dakika değişikliklerine yol açabiliyor” dedi.

Erdoğan-Trump zirvesinin programı

18:00 ABD Başkanı Trump tarafından karşılama

18:15–18:45 Oval Ofis’te görüşme ve soru-cevap (başlangıçta planlanan)

18:45 Çalışma yemeği

19:45 Erdoğan’ın Beyaz Saray’dan ayrılışı