Bursa’da zincir market şubesinde kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki M.R.K., devlet korumasına alındı. Daha önce otluk alanda yangın çıkardığı belirlenen çocuk yurda yerleştirilirken, ailesi hakkında da işlem başlatıldı.

Olay, 12 Eylül’de Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki bir zincir markette yaşandı. Markete giren 10 yaşındaki M.R.K., raftan kopardığı etiketi çakmakla yaktıktan sonra kağıt havluların bulunduğu bölüme bıraktı. Kısa sürede alev alan ürünler, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bazı ürünler zarar gördü.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Çocuğun markette yangın çıkardığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden kimliği belirlenen M.R.K., aynı gün Cumhuriyet Mahallesi’nde bulundu.

Geçmişte de yangın çıkarmış

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, M.R.K.’nin daha önce Bağlarbaşı Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle işlem gördüğü öğrenildi. Çocuk devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi, psikolojik destek verilmeye başlandı. Aile hakkında da yasal işlem başlatıldı.