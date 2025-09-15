Son Mühür - Avrupa’nın en karmaşık trafik işaret sistemlerinden birine sahip olan Almanya’da, yaklaşık 500 farklı yol tabelası yer alıyor. Bu tabelaların bir kısmı sadece belirli saatlerde ya da belli bölgelerde geçerli olduğu için, tecrübeli sürücüler bile zaman zaman bu işaretleri anlamakta güçlük çekebiliyor.

Dik park zorunluluğu

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, bu yeni trafik levhası sürücülere nasıl park etmeleri gerektiğini bildiriyor. Levhanın bulunduğu yerlerde araçların kaldırıma paralel değil, dik olarak park edilmesi gerekiyor; yani aracın önü ya da arkası kaldırıma gelecek şekilde konumlandırılmalı. Bu işaretin kökeni Doğu Almanya dönemine dayanıyor. O dönemde mavi zeminle kullanılan tabela, Almanya'nın birleşmesinden sonra kaldırılmıştı. Ancak 2017 yılında beyaz zeminli bilgi tabelası olarak tekrar yürürlüğe girdi. Günümüzde ise nadiren görülse de özellikle yol çizgilerinin olmadığı alanlarda park düzenini sağlamak amacıyla kullanılmaya devam ediyor.