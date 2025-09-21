Son Mühür- Bakan Bolat, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, marketlerin çalışma saatlerinin belirlenmesinde tek taraflı bir adım atılamayacağını ifade etti. Bolat, “Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir. Mevcut durumda bakanlığımıza bu yönde ortak bir teklif ulaşmadı” dedi.

Valiliklere yetki vurgusu

Bakan Bolat, düzenlemenin yalnızca ulusal düzeyle sınırlı olmadığını belirterek, yerel yönetimlerin de karar alabileceğine dikkat çekti.

“Perakende işletmelerin çalışma saatleri, il düzeyinde valilikler tarafından da belirlenebilir” diyen Bolat, bölgesel ihtiyaçlara göre farklı uygulamaların gündeme gelebileceğini kaydetti.

Fahiş fiyat ve stokçuluk gündemde

Marketlerin pazar günleri kapalı olması yönündeki taleplerin yanı sıra, Bakan Bolat’ın gündeminde fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele de vardı. Ticaret Bakanı, piyasada tüketiciyi mağdur eden uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü hatırlattı.

Karar için meslek kuruluşlarının adımı bekleniyor

Özetle; marketlerin pazar günleri kapalı olması yönündeki düzenlemenin hayata geçebilmesi için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) ortak bir teklifle Bakanlığa başvurması gerekiyor. Şu an için ise böyle bir teklif bulunmuyor.