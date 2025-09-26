Son Mühür - Türkiye’de zincir marketlerin pazar günleri kapalı olmasını talep ettiklerini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, şunları söyledi:

’Zincir marketlerin her türlü ürünü satması ve haftanın yedi günü, geç saatlere kadar açık olması, mahalle esnafımızın ayakta kalmasını zorluyor. Pazar günü marketlerin kapalı olması, tüketicinin yeniden küçük esnafa yönelmesini sağlayacak"

Esnaf ve sanatkarlara 'can suyu' olacak

Bu kararın uygulanması halinde hem esnafın hem de çalışanların yaşam kalitesinin yükseleceğini belirten Dere, bu talebin uzun süredir gündemde olduğunu vurguladı. Ekonomim'in haberine göre, esnaf ve sanatkarlara nefes aldıracak bir adım olacağını söyleyen Dere, "Pazar günleri marketlerin kapalı olması sadece bir ticari düzenleme değil; mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve en önemlisi, esnafın ve çalışanların aileleriyle geçirebileceği zamanı koruma altına alma meselesidir.” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin sosyo-ekonomik etkilerine vurgu yapan Dere, sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Bu sadece esnafı değil, tüm ülkeyi ilgilendiren milli bir politikadır. Esnafımız kazandığını yine bulunduğu mahallede, ilçede harcar. Bu milli servetin tabana yayılması demektir. Esnaf; bulunduğu bölgeden çalışan istihdam eder, işsizliğin önlenmesinde kritik rol oynar. Mahalle bakkalı, kasabı, manavı sadece birer işletme değil, bununla birlikte sosyal dokumuzun temel taşları, milletimizin öz sermayesidir. Esnafımız tekelleşmenin önüne geçerek sağlıklı bir rekabet ortamı yaratıyor ve fiyatlar üzerinde dengeleyici bir rol üstleniyor.

