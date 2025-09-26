Son Mühür - Resmi Gazete’de, "Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bu yönetmelikle organ bağışı süreci hızlandırılacak önemli düzenlemeler yapıldı.
Bağış yapılabilecek
Yeni düzenleme ile organ bağışı beyanları e-Devlet veya e-Nabız üzerinden yapılabilecek. Elektronik imza, mobil imza ya da e-Devlet şifresi kullanılarak kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek ve iki aşamalı doğrulama ile bağış işlemi güvenli bir şekilde tamamlanacak. Ayrıca vatandaşlar, beyanlarını istedikleri zaman e-Devlet ve e-Nabız platformları üzerinden güncelleyebilecek. Organ bağışı beyanları ise, bağışçı tarafından belirlenen kişilere e-Nabız üzerinden bildirilecek.
Öncelik tanınanacak
Öne çıkan bir diğer yenilik ise, organ bağışında bulunan kişilerin ailelerine yönelik oldu. Yönetmeliğe göre, organları nakledilen bağışçıların eşleri ve birinci derece yakınları, organ nakline ihtiyaç duyduklarında, acil durumdaki hastalardan sonra bekleme listesinde öncelik hakkı elde edecek.
Yetkili seçilebilecek
Yönetmelikle, kişinin vefatı sonrası organ bağışına ilişkin iradesinin nasıl doğrulanacağına dair usuller de açıklığa kavuştu. Bağışçı, eşini, reşit çocuklarını, anne, babasını veya kardeşlerinden birini; bunlar yoksa başka bir yakınını, organ bağışına ilişkin iradesini ölümünden sonra ortaya koymak üzere seçebilir veya bu kişileri öncelik sırasına koyabilir. Diğer aile üyeleri farklı bir görüş belirtirse, belirlenen kişinin iradesi geçerli sayılacak. Kişi hayattayken herhangi bir beyan veya yetkilendirme yapmamışsa, mevcut uygulama gereği eş, reşit çocuklar, anne, baba veya kardeşlerden birinin onayı ile nakil gerçekleştirilebilecek. Yönetmelik hükümleri, bugün itibarıyla yürürlüğe girmiş olup Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak.