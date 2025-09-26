Öne çıkan bir diğer yenilik ise, organ bağışında bulunan kişilerin ailelerine yönelik oldu. Yönetmeliğe göre, organları nakledilen bağışçıların eşleri ve birinci derece yakınları, organ nakline ihtiyaç duyduklarında, acil durumdaki hastalardan sonra bekleme listesinde öncelik hakkı elde edecek.

Yönetmelikle, kişinin vefatı sonrası organ bağışına ilişkin iradesinin nasıl doğrulanacağına dair usuller de açıklığa kavuştu. Bağışçı, eşini, reşit çocuklarını, anne, babasını veya kardeşlerinden birini; bunlar yoksa başka bir yakınını, organ bağışına ilişkin iradesini ölümünden sonra ortaya koymak üzere seçebilir veya bu kişileri öncelik sırasına koyabilir. Diğer aile üyeleri farklı bir görüş belirtirse, belirlenen kişinin iradesi geçerli sayılacak. Kişi hayattayken herhangi bir beyan veya yetkilendirme yapmamışsa, mevcut uygulama gereği eş, reşit çocuklar, anne, baba veya kardeşlerden birinin onayı ile nakil gerçekleştirilebilecek. Yönetmelik hükümleri, bugün itibarıyla yürürlüğe girmiş olup Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak.