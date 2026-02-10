Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında önemli bir eşik aşıldı. Hazırlanan kapsamlı iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlk duruşma 16 Mart’ta

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte davanın takvimi de netleşti. Dosyanın ilk duruşmasının 16 Mart tarihinde görülmesi kararlaştırıldı. Böylece uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan soruşturma, yargı aşamasına taşınmış oldu.

41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame

Soruşturma kapsamında aralarında Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da bulunduğu toplam 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame hazırlandı. Şüphelilerden Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te tutuklandığı hatırlatıldı.

Çok sayıda suçlama yer aldı

İddianamede, icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira gibi ağır suçlamalara yer verildi. Savcılık tarafından bu aşamada toplam 26 ayrı eylem yönünden hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Böcek ve oğlu hakkındaki talepler

Hazırlanan iddianamede, Muhittin Böcek’in; icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından cezalandırılması talep edildi. Mustafa Gökhan Böcek için ise yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, nüfuz ticareti ve haksız mal edinme suçlamaları yöneltildi.

Mahkeme iddianameyi kabul etti

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, dosya resmen dava aşamasına geçti. Yargılama sürecinin, Antalya kamuoyunda ve siyaset gündeminde yakından takip edilmesi bekleniyor.

Gözler 16 Mart’taki duruşmada

Davada ilk duruşmanın yapılacağı 16 Mart tarihi yaklaşırken, mahkemede ortaya konulacak savunmalar ve delillerin soruşturmanın seyrine nasıl yön vereceği merak konusu oldu.