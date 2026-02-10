ABD ve İran arasındaki gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor. Taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken, bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Donald Trump'ın açıklamaları ise İran'a yönelik açık bir tehdit olarak yorumlandı.

"Bir diğer donanmamız da yolda olabilir!"

İran ile yürütülen müzakereler hakkında konuşan Trump, "Ya İran ile bir anlaşmaya varırız ya da çok kötü şeyler yapmak zorunda kalırız. Bölgede bir donanmamız var, belki bir diğeri de yoldadır" ifadelerini kullandı.

Viop akşam seansında dikkat çeken değişim!

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu açıklamaları, Viop akşam seansında da etkisini gösterdi. Trump'ın açıklamalarının ardından Viop akşam seansı eksiye dönerken, satışların gelmesi ise gözden kaçmadı.