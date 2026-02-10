Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden bir kişiye “cinsel tacizde bulunduğu” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Karar, savcılığın itirazı üzerine yeniden yapılan yargısal değerlendirme sonrası verildi.

Savcılığın itirazı sonrası süreç değişti

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan ve tutuklanması talep edilen Cumhuriyet Halk Partisi’li Başkan Dede, ilk aşamada yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Ancak Cumhuriyet savcısı, bu karara itiraz etti.

Asliye Ceza Mahkemesi itirazı haklı buldu

Savcılığın itirazını inceleyen asliye ceza mahkemesi, talebi yerinde bularak dosyayı yeniden değerlendirdi. Bu gelişmenin ardından Hasbi Dede bir kez daha adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısında yeniden sorgu

Adliyede hakim karşısına çıkan Dede’nin yeniden yapılan sorgusu sonucunda, tutuklanmasına karar verildi. Böylece soruşturma sürecinde ilk karardan farklı bir yargısal sonuç ortaya çıktı.

Sosyal medyadan dikkat çeken açıklama

Tutuklama kararından önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hasbi Dede, kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dede, açıklamasında iddiaların muhatabı olan ailenin korunmasının kendisi için temel bir hassasiyet olduğunu vurgularken, “Ben de bu olayın mağdurlarından biriyim” ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiğini ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü bildirdi. Görele’de ve siyasi çevrelerde yakından izlenen dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.