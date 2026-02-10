Kış mevsiminin en sert günlerinin yaşandığı şu günlerde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilde etkili olan beyaz esaret, ulaşımda aksamalara neden olurken gözler valiliklerin alacağı hıfzıssıhha kararlarına çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, '11 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aramak için resmi makamların duyurularını takip ediyor. Gece saatlerinde artan yağışla birlikte tatil beklentisi yükselirken, doğu illerinden ilk tatil haberi geldi.

AĞRI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Yoğum kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da valilik eğitim ve öğretime kısmi ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar, buzlanma ve don riskinin göz önünde bulundurulduğunu kaydedildi. Bu kapsamda köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği ifade edildi.

DİĞER İLLERDE SON DURUM NE?

Kar yağışının ülke genelinde yeniden etkili olmasıyla birlikte diğer illerde de tatil kararının alınıp alınmadığı merak edilmeye başlandı. Edinilen bilgilere göre Ağrı dışındaki illerde ise kar yağışı etkisini sürdürmesine rağmen henüz genel bir tatil kararı açıklanmadı.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin artması durumunda yeni kararların alınabileceğini, öğrenci ve velilerin resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini belirtiyor. Gece ilerleyen saatlerde veya sabahın erken saatlerinde valiliklerden gelebilecek olası 'kar tatili' duyuruları, anbean kamuoyu ile paylaşılacak.