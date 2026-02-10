Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisi ve ailesine yönelik açıklamalarına sert ifadelerle yanıt verdi. Özarslan, şahsına yöneltilen iddiaların gerçek dışı olduğunu savunarak, yeniden suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

“Yalan ve iftira içeren beyanlar”

Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel’in grup konuşmasında kamuoyuna yansıttığı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Kendisine gönderilen mesajların içeriğinin çarpıtıldığını ve bazı hakaret içeriklerinin kamuoyundan gizlendiğini belirten Özarslan, bu durumun partili ve partisiz kesimlere yönelik bir yanıltma olduğunu savundu.

Ankaragücü iddiasına yalanlama

Açıklamada, Ankaragücü tribünleriyle ilgili ortaya atılan iddialara da değinildi. Özarslan, “AK Parti’ye geçiyorum” şeklinde bir beyanının olmadığını vurgulayarak, söz konusu iddiaların Ankaragücü Yönetim Kurulu üyeleri ve tribün grupları tarafından da yalanlandığını hatırlattı. İddiaların “mesnetsiz ve iftira” olarak nitelendirildiğini aktardı.

“Soruşturma dosyaları çarpıtılıyor”

Özarslan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen soruşturmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Hakkında yolsuzluk iddiası yöneltilen dosyalarda ilk sırada Mansur Yavaş’ın isminin yer aldığını, diğer şüphelilerin ise Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları olduğunu belirtti. Bu dosyaların şahsına yönelik siyasi bir araç haline getirildiğini öne sürdü.

“Yargıdan kaçmam, ifade vermeye hazırım”

Kendisi hakkında dokunulmazlık zırhı bulunmadığını vurgulayan Özarslan, devletin talep etmesi halinde her türlü ifadeyi gönül rahatlığıyla vereceğini söyledi. Daha önce belediye iştirakleriyle ilgili bir soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini hatırlatarak, yargının siyasetten bağımsız karar verdiğini savundu.

“Aileme yönelik ifadeler kabul edilemez”

Özgür Özel’in açıklamalarında kullandığı bazı ifadelerin kişisel ve ailesel haklara saldırı niteliği taşıdığını belirten Özarslan, bu söylemlerin ahlaki sınırları aştığını dile getirdi. “Haram lokma yemedim” sözleriyle kendisini savunan Özarslan, ailesiyle birlikte yeniden hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

“Seviyesiz tartışmanın parçası olmayacağım”

Açıklamasının sonunda Özarslan, siyasi tartışmalarda üslup ve seviyenin önemine dikkat çekerek, kendisine yönelik suçlamalara rağmen aynı dil ve yöntemle karşılık vermeyeceğini ifade etti. Ancak şahsına ve ailesine yönelik iddialar karşısında hukuki haklarını kullanmaktan da geri durmayacağını vurguladı.