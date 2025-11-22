Pendik Marina’da 16 Kasım günü meydana gelen tekne kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi, tekne kaptanı tutuklandı.

Halat kopmasıyla başlayan kaza

Olay sırasında M.T. (40) ve iki arkadaşı, Pendik Marina’dan denize açılmak üzere tekneye bindi. Tekneyi iskeleye bağlayan halat, henüz belirlenemeyen bir nedenle kopunca tekne kontrolden çıktı. Hareket halindeki teknenin aniden durması, M.T.’nin dengesini kaybetmesine yol açtı.

Denize düşen M.T., pervaneye takıldı

Dengesini kaybederek denize düşen M.T., tekne motorunun pervanesine takıldı ve ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, M.T.’yi hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen M.T. yaşamını yitirdi.

Tekne kaptanı tutuklandı, soruşturma başladı

Kazanın ardından gözaltına alınan tekne kaptanı A.A.K. (41), mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.