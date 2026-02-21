TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta geçtiğimiz hafta sahasında İzmir Çoruhlu FK’yı mağlup ederek yeniden zirve yarışına tutunan Karşıyaka, yarın ligin son sırasında yer alan Nazillispor’a konuk olacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, deplasmanda kazanarak hem kötü seriyi sonlandırmak hem de galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Maç Pamukören Sahası’nda oynanacak

Nazillispor Stadı’nın çürük olduğu gerekçesiyle kapatılması nedeniyle karşılaşma Pamukören Sahası’nda oynanacak. Mücadele saat 15.00’te başlayacak.

Karşıyaka’da iki eksik

Karşıyaka’da savunma hattında önemli eksikler bulunuyor. Ayak bileğinde yırtık oluşan Alpay ile cezası süren İlyas forma giyemeyecek.

Cezası sona eren Ensar takıma geri dönerken, U19 Milli Takımı dönüşü transferiyle dikkat çeken Adem Yeşilyurt da kadroda yer alacak.

Adem Yeşilyurt gelişmesi

Hafta içinde U19 Milli Takımı kampından dönen genç oyuncu Adem Yeşilyurt’un, haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalaması camiada gündem yaratırken, futbolcu Nazillispor karşılaşmasında forma bekleyecek.

Hedef: deplasman hasretini bitirmek

Deplasmanda oynadığı son 3 maçta galibiyet elde edemeyen Karşıyaka, Nazilli karşısında bu kötü seriyi sonlandırmayı hedefliyor.

44 puanla Play-Off hattında yer alan İzmir temsilcisi, sezonun ikinci yarısında ilk kez üst üste galibiyetler almanın peşinde.

Nazillispor için umutlar tükeniyor

Ligde yalnızca 4 puan toplayabilen ve son sıraya demir atan Nazillispor, son 8 maçını kaybetti. Genç oyuncularla mücadele eden siyah-beyazlı ekipte kümede kalma umutları her geçen hafta azalıyor.