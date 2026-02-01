Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek 8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması için başvuru süreci devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, 8 Şubat 2026 Pazar gününe kadar başvurularını tamamlayabiliyor.

Genç tasarımcılara uluslararası sahne

Akademisyenler, tasarımcılar ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek yarışma, genç tasarımcıların doğal taş alanındaki yenilikçi fikirlerini uluslararası platformda sergilemesine olanak tanıyor. Geçtiğimiz yıl yurt içi ve yurt dışından 892 genç tasarımcının başvurduğu yarışma için bu yıl da üniversitelerde tanıtım toplantıları düzenleniyor.

Final ve ödül töreni 14 Nisan’da yapılacak

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından jüri değerlendirmesi başlayacak ve finale kalan projeler belirlenecek. Yarışmanın finali ve ödül töreni, 14 Nisan 2026 tarihinde Marble İzmir Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek. Finale kalan tasarımlar, fuar boyunca sergilenerek sektör temsilcileri ve ziyaretçilerle buluşacak.

550 bin TL’yi aşan ödül havuzu

Bu yıl yarışma kapsamında 550 bin TL’yi aşan ödül dağıtılacak.

Birincilik ödülü: 200 bin TL

İkincilik ödülü: 130 bin TL

Üçüncülük ödülü: 65 bin TL

Bunun yanı sıra Ege İhracatçı Birlikleri Özel Ödülü, firma özel ödülleri, tasarım tescil desteği, yazılım ve tatil ödülleri, üretim ve staj imkânları ile yurt dışı katılımcılara yönelik özel ödüller de yarışma kapsamında yer alacak. En fazla öğrencinin başvurduğu üniversiteye ise 3D yazıcı hediye edilecek.

Üretime dönüşebilen tasarımlar ön planda

Yarışma; katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını, doğal taş sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılmasını ve genç tasarımcıların desteklenmesini hedefliyor.

Katılımcıların, mevcut doğal taşlar ya da doğal taş artıklarını kullanarak geliştirdikleri projelerin yalnızca fikir aşamasında kalmaması, üretilebilir nitelikte olması büyük önem taşıyor.

Kimler katılabiliyor?

Yarışma; üniversitelerin mimarlık, mühendislik, mimarlık ve tasarım, sanat ve tasarım, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin lisans bölümleri ile tasarımla ilgili diğer lisans ve ön lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere açık düzenleniyor. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencileri de yarışmaya başvurabiliyor.

Dekoratif ev eşyaları, tekil mobilyalar, ev ve ofis kullanımına yönelik ürünler ile lavabo ve küvet gibi tasarımlar değerlendirmeye alınacak.

Deneyimli isimlerden oluşan güçlü jüri

Yarışmanın jüri değerlendirme süreci; akademi, tasarım dünyası ve sektörün deneyimli isimlerinden oluşan bir kurul tarafından yürütülecek. Jüri Onur Konuğu olarak Prof. Dr. Önder Küçükerman yer alırken, jüri üyeleri arasında şu isimler bulunuyor:

Dr. Öğr. Üyesi A. Can Özcan, Endüstriyel Tasarımcı Adnan Serbest, Endüstriyel Tasarımcı Ahmet Toplu, İç Mimar Atilla Kuzu, Doç. Dr. Ayşem G. Başar, Dr. Öğr. Üyesi Elif Kocabıyık, İç Mimar Esra Kazmirci, Prof. Dr. Çiğdem Kaya, Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, Mimar Gökhan Karakuş, Prof. Dr. Ilia Palaguta, Prof. Dr. M. Lütfi Hidayetoğlu, Prof. Dr. Marinella Ferrara, Prof. Dr. Michal Stefanovski, sektör temsilcisi Oben İnceler, Mimar Öznur Turak Eke, sektör temsilcisi Remzi Boncuk, Prof. Dr. S. Meltem Özkaraman Şen, Doç. Dr. Selçuk Demirci, Prof. Dr. Serkan Güneş ve İç Mimar Yeşim Kozanlı.