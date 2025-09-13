Bazı haber sitelerinde yer alan haberlere göre, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, geçen hafta MHP kökenli bazı ilçe belediye başkanlarıyla Gölbaşı’nda bir araya geldiği öne sürüldü.

Haberlere göre, CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti başına geçmesi halinde “toplu istifa” kararı alınacağı iddia edildi.

Yavaş, sosyal medya hesabından söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı. İddiaları algı operasyonu diye yorumlayan Yavaş, “Uydurduğunuz kulislerden, 'Mansur Yavaş’ın yakın çevresi' yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’ın X paylaşımı şöyle:

“Uydurduğunuz kulislerden, 'Mansur Yavaş’ın yakın çevresi' yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz.”