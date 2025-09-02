CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı. Yerine, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir kayyum heyeti atandı. Bu karar parti içinde geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından bir tepki de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

"Demokrasinin kendisine zarar vermiştir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden kararın ardından değerlendirmelerde bulunan Mansur Yavaş, "Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir. Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır. Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir." ifadelerini kullandı.