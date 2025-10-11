Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz ziyaretinin Rize ayağında partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

"Enflasyonda düşüş devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hamdolsun tüm zorluklara rağmen enflasyonda düşüş devam ediyor. İhracatımız artıyor. İstihdam tek haneli oranlardaki seyrini 28 aydır sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin temel göstergelerinde toparlanma sürecine girildiğini belirten Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası rezervlerindeki yükselişi “Ekonomimizdeki güvenin somut göstergesi” olarak nitelendirdi:

“Şimdi sizlere bir müjde veriyorum: Merkez Bankamızın rezervleri 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor.”

“Deprem bölgesinde 350 bin konut teslim edilecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik istikrarla birlikte afet sonrası yeniden yapılanma sürecine de değindi. Deprem bölgesindeki inşa faaliyetlerinde herhangi bir yavaşlama olmadığını vurgulayan Erdoğan, “İnşallah yakında 350 bininci konutun anahtarlarını teslim ediyoruz” dedi.

Kalkınmanın yalnızca rakamlarla ölçülemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, “Depremzedelerimizin yüzündeki tebessüm, ekonomideki en büyük kazanımımızdır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, 783 bin kilometrekareyle sınırlı bir ülke değildir”

Ekonomik büyümenin dış politikadaki etkinlikle paralel yürüdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel gücüne vurgu yaptı:

“Türkiye, Türkiye’den çok daha büyüktür. 783 bin kilometrekareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye’nin itibarı, ekonomisinin de nüfusunun da çok çok ötesindedir.”

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin son dönemdeki diplomatik hamlelerinin, ekonomik güven ve yatırım iklimi açısından da önem taşıdığını söyledi.

“Güçlü Türkiye misyonuyla hareket ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin küresel arenadaki ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini belirterek, “Suriye’den Gazze’ye, Balkanlar’dan Türk devletlerine her yerde sahada ve masada güçlü Türkiye misyonuyla hareket ediyoruz” dedi.

Batı ile ilişkileri korurken Asya pazarlarıyla yeni iş birlikleri kurulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Yeni köprüler kuruyor, yeni ortaklıklar geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu stratejik açılımları eleştiren çevrelere de yanıt verdi: “Ana muhalefetin assolistliğini üstlendiği müzmin muhalifler korosu, Türkiye’nin başarılarına kara çalıyor. Ancak biz sahada ve masada güç kazanmaya devam ediyoruz.”

Gazze’de diplomasi ve ekonomik istikrar vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dış politikadaki rolünün yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda ekonomik sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Gazze’de ateşkes sağlanmasına ilişkin sürece değinerek, “Bizim de dahil olduğumuz görüşmelerde Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede insani yardımların yanı sıra yeniden inşa projelerinde de etkin olacağını belirtti:

“Gazze’de 2 yıldır süren katliamı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır. Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız.”

“Hayat pahalılığıyla mücadelede kararlıyız”

Cumhurbaşkanı, iç politikada hükümetin öncelikli gündeminin ekonomik refah olduğunu yineledi: “İçeride, ekonomide hayat pahalılığını çözmenin yanı sıra ülkeyi yarım asırlık terör belasından tamamen kurtarmanın gayretindeyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdüğünü, üretim ve ihracatın bu süreçte en önemli denge unsuru olacağını ifade etti.

“Hükümet olarak çok farklı cephelerde, çok boyutlu bir mücadele yürütüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, ekonomik disiplinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

“CHP yalan siyasetiyle ekonomiye zarar veriyor”

Konuşmasının son bölümünde muhalefeti sert sözlerle eleştiren Erdoğan, “Ana muhalefetin yalan siyaseti, yatırımcı güvenini zedelemeye yöneliktir” dedi.

“CHP Genel Başkanı, Amerika seyahatimizle ilgili bir sürü yalan savurdu. Kirli siyasete, üzülerek ifade ediyorum, Gazze’yi bile alet etti. Ancak yalanları elinde patladı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin siyasi istikrarının ekonomik büyümenin en güçlü teminatı olduğunu belirterek, “Biz milletimize hayal kırıklığı yaşatmamak için büyük fedakarlıkla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“86 milyon insanı bir bütün olarak kucaklıyoruz”

Cumhurbaşkanı, konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamladı: “Türkiye’yi, 86 milyon insanımızı birbirinden ayırmadan, kimseyi inancı ya da görüşü nedeniyle ötekileştirmeden bir bütün olarak kucaklıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına güvenini yineleyerek, “Bizim ufkumuz, Türkiye’nin geleceği kadar geniş. Allah’ın izniyle milletimizin desteğiyle daha büyük hedeflere sizlerle birlikte ulaşacağız” dedi.