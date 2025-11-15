Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Alaşehir’de meydana gelen trafik kazasında görevli polis memuru Ali Barut’un şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Milletimizin başı sağ olsun. Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Barut, görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaza Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi

Alaşehir ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda, seyir halinde bulunan trafik polislerine ait ekip aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ekip aracında ciddi hasar oluştu.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ekip aracında bulunan polis memurlarından birinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı polis hastaneye kaldırıldı

Kazada ağır yaralanan diğer polis memuru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Ekip aracı ile park halindeki tırın çarpışma nedeninin belirlenmesi için teknik incelemeler ve bilirkişi raporları bekleniyor. Yetkililer, kaza ile ilgili detayların yapılacak değerlendirmeler sonucunda netlik kazanacağını açıkladı.