Olay, Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli Hatice Önal ve Ali Barut’un bulunduğu trafik aracı, seyir halindeyken önündeki tırın dorsesine arkadan çarpmıştı.

İtfaiye ekipleri polisleri sıkıştıkları yerden çıkardı

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Araçta sıkışan iki polis memuru itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

Polis memuru Ali Barut şehit oldu

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde polis memuru Ali Barut’un olay yerinde şehit olduğu belirlenmişti. Barut’un Manisa’nın Salihli ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi.

Ağır yaralı polis memuru Hatice Önal hastaneye sevk edildi

Ağır yaralanan polis memuru Hatice Önal, önce Alaşehir Devlet Hastanesi’ne, ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Önal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.