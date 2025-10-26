Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olan Manisa'da, 2025 yılının ilk 9 ayında tarım ihracatı 706 milyon 707 bin dolara ulaştı. Şehrin ihracat performansında özellikle tütün, meyve-sebze mamulleri ve hububat sektörlerinde yaşanan artış yüzleri güldürdü.

706 milyon 707 bin dolarlık tarım ihracatına imza attı

Sanayi ve tarımsal üretimin güçlü olduğu, Türkiye'nin en gelişmiş organize sanayi bölgelerine sahip şehzadeler şehri Manisa, tarımda da ihracat gücünü artırmaya devam ediyor. Sultani çekirdeksiz üzüm, sofralık zeytin, zeytinyağı, tütün, kanatlı eti, yumurta, bitkisel yağ ve meyve-sebze mamulleri gibi ürünleriyle öne çıkan Manisa, eylül ayında 91 milyon 223 bin dolarlık, 2025 yılının ocak-eylül döneminde ise 706 milyon 707 bin dolarlık tarım ihracatına imza attı.

Manisa kenti 2024 yılının aynı dönemine göre ihracatını 10 milyon dolar artırmayı başardı

Manisa'nın toplam ihracatı 9 ayda 3 milyar 816 milyon dolara ulaşırken, bunun yüzde 18,5'i tarım sektöründen elde edildi. Manisa, 2024 yılının aynı dönemine göre ihracatını 10 milyon dolar artırmayı başardı.