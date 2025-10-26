Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde uzun süredir etkili olan kuraklık sonrası tamamen kuruyan dereler, son günlerde yağan yoğun yağışlarla yeniden akmaya başladı. Yıllar sonra yeniden canlanan dereler, bölge çiftçilerine umut ve moral oldu.

Kuraklığın ardından gelen bereket

Sarıgöl ve çevresinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerini yükseltti ve kuruyan dere yataklarını yeniden doldurdu. Özellikle ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi’nden geçen Teknecik Deresi, uzun yıllar sonra ilk kez suyla buluştu.

Vatandaşlar, derenin yeniden akmaya başlamasını sevinçle karşıladı. Bölgedeki çiftçiler, yağmurların tarım arazileri için büyük bir kurtuluş olduğunu belirtti.

Teknecik Deresi yeniden akıyor

Bir dönem tamamen kuruyan Teknecik Deresi, son günlerdeki yağışlarla yeniden canlandı. Yörede yaşayan vatandaşlar, derenin yıllar sonra yeniden akmaya başlamasını “bereketin dönüşü” olarak yorumladı.

Çiftçi Serhat Akkaya, ziyaret için gittiği Yeniköy Mahallesi’nde derenin suyla dolduğunu duyunca bölgeye giderek bu anı yerinde izledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Derelerin akması umudumuzu tazeledi”

Çiftçi Serhat Akkaya, yıllardır süren kuraklığın ardından gelen yağışların bölge için büyük bir moral olduğunu söyledi. Akkaya, sevinçlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Son yıllarda kuraklık nedeniyle barajlarımızda su seviyesi giderek azalmış, derelerimiz kurumuştu. Şimdi yeniden suların aktığını görmek bizleri çok mutlu etti. Bu yağmurlar tarımımız için adeta can suyu oldu.”

Barajlarda seviyeler yükseliyor

Sarıgöl ve çevresindeki barajlarda da yağışlarla birlikte su seviyelerinde gözle görülür bir artış yaşandığı bildirildi. Uzmanlar, yağışların devam etmesi halinde tarımsal sulamada yaşanan sıkıntıların azalacağını belirtiyor.

Tarım alanlarının büyük bir kısmında üzüm üretimi yapan Sarıgöl’de, toprak nem oranının artmasıyla bağların daha verimli hale geleceği ifade edildi.

Bölgeye umut getiren yağışlar

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde bölgede yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Çiftçiler ise yağmurun sürmesini temenni ediyor.

Yeniden canlanan dereler, sadece tarımsal üretimi değil, bölgenin ekolojik dengesini de olumlu yönde etkileyecek.

