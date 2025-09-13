Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, borçları olduğunu söyleyerek evini ateşe veren Adem Y. (49) yaşamını yitirdi. Balkondan atlayarak kurtulan oğlu K.Y. (20) yaralanırken, anne ve diğer iki çocuk alevlerden son anda kurtuldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Hafsa Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olarak eve gelen Adem Y., borçları nedeniyle bunalımda olduğunu belirterek, evini yakacağını söyledi. Eşi F.Y. (41) ve 3 çocuğunun engel olmaya çalışmasına rağmen iki katlı binanın üst katına benzin döken Adem Y., evi ateşe verdi.

Aileden 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

Kısa sürede alevlerin sardığı evden anne F.Y. ile çocukları E.Y. (15) ve E.Y. (12) kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Bacağı ve kolunda yanıklar oluşan K.Y. ise balkondan atlayarak kurtuldu. Yaralı genç, sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangında yaşamını yitirdi

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, Adem Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ve savcılık olayla ilgili inceleme başlatırken, evdeki yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.