Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Manisa’nın ağustos ayı ihracatı 431 milyon dolar olarak kaydedildi. Elektrik-elektronik sektörü düşüş yaşarken, iklimlendirme sanayi ve çimento sektörü ihracatını artırdı.

Ağustos Ayında Sektörel Performans

Manisa’nın ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 düşüşle 431 milyon dolara geriledi. İlk 8 aylık ihracat ise 3 milyar 362 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Elektrik-Elektronik Sektörü Düşüşte

Elektrik-elektronik ihracatı ağustosta yüzde 23,9 azalarak 158 milyon dolara indi. Yılın ilk 8 ayında sektör ihracatı 1 milyar 177 milyon dolar ile yüzde 14,1 geriledi.

İklimlendirme ve Çimento Sektörü Yükselişte

İklimlendirme sanayisi ağustosta yüzde 36 artışla 64 milyon dolara ulaştı, 8 aylık toplamda ise 567 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü ise ağustosta yüzde 156,1’lik artışla öne çıktı.

Diğer Sektörlerde Durum

Halı Sektörü: Ağustos ayında yüzde 102,3 artış gösterdi.

Otomotiv: Ağustos ihracatı yüzde 3,5 düşerek 50,9 milyon dolar oldu.

Makine ve Aksamları: Ağustosta yüzde 8 düşüşle 22 milyon dolara indi, 8 aylık toplam ise yüzde 5 artışla 152,8 milyon dolar.

Kuru Meyve Mamulleri: Ağustosta yüzde 3,1 düşüşle 14,8 milyon dolar, 8 aylık toplam ise 144 milyon dolar.

Meyve Sebze Mamulleri: Ağustosta yüzde 5,3 artışla 17 milyon dolara yükseldi, 8 aylık toplam 138,7 milyon dolar.

Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar: Ağustos ihracatı yüzde 7,3 artışla 14,5 milyon dolar, 8 aylık toplam yüzde 13,8 artışla 128 milyon dolar.