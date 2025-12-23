Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal kapsayıcılık vizyonu çerçevesinde çölyak hastası çocukların ve ailelerinin yüzünü güldüren anlamlı bir organizasyona imza attı. Kültürpark’ın büyüleyici atmosferinde düzenlenen etkinlikte, Sosyal Yardım Takip Sistemi’ne kayıtlı minikler ve anneleri, yeni yılı büyük bir neşeyle karşıladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen bu özel gün; sadece bir kutlama değil, aynı zamanda çölyak hastalığına yönelik toplumsal farkındalığı artırmayı ve aileler arasındaki dayanışma köprülerini güçlendirmeyi amaçlayan stratejik bir adım olarak kayda geçti.

Buz pistinden sanat atölyelerine uzanan eğlence dolu bir gün

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği ile Mutlu Beslen Kooperatifi’nin de paydaş olarak yer aldığı etkinlikte 20 çocuk ve 15 anne, gün boyu süren faaliyetlerle unutulmaz anlar yaşadı. Çocukların ilk durağı Kültürpark Yeni Yıl Festivali olurken, buradaki buz pistinde sergilenen performanslar ve Atlas Pavyonu’ndaki sanatsal sergi turları büyük beğeni topladı. Katılımcı çocuklardan Aslı Gündüz, kardan adam figürleri yaparak ve hayatında ilk kez buz pateni deneyimi yaşayarak arkadaşlarıyla birlikte çok keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Glütensiz mutfakta lezzet sırları ve kuşaklararası buluşma

Etkinliğin ikinci ayağı olan Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, eş zamanlı iki farklı önemli atölyeye ev sahipliği yaptı. Anneler, Glütensiz Mutfak Atölyesi’nde uzmanlar eşliğinde pratik ve sağlıklı atıştırmalıkların püf noktalarını öğrenirken; çocuklar ise Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. "Kuşaklararası Dayanışma" projesi kapsamında yaşlılarla omuz omuza yılbaşı süsleri hazırlayan minikler, huzurevi sakinlerinden Nilgün Uç’un da belirttiği gibi, kampüse neşe ve dinamizm taşıdı. Sosyal Hizmetler görevlisi Gamze Kanber, bu bütünleşik model sayesinde hem çocukların sosyal gelişimine katkı sağladıklarını hem de annelere glütensiz beslenme konusunda teknik eğitim verdiklerini vurguladı.

Kooperatifleşme ve yerel yönetim desteğiyle aşılacak engeller

Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi Başkanı Özlem Şivecan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu imkanın çölyaklı bireyler için hayati önem taşıdığını ifade etti. Glütensiz gıda hazırlamanın zorluğuna ve maliyetine dikkat çeken Şivecan, yeni tanı alan ailelerin ekmek yapımını dahi aylarca süren denemelerle öğrenebildiğini, bu tarz profesyonel mutfak eğitimlerinin kendileri için paha biçilemez bir destek olduğunu belirtti.