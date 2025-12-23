Son Mühür/ Beste Temel- Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından geleneksel hale getirilen ve edebiyat dünyasının en saygın taltiflerinden biri olarak kabul edilen 2025 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nde heyecan doruğa ulaştı. Bu yılın seçkilerinde özellikle senaryo kategorisindeki titiz değerlendirme süreci tamamlanarak, sanat dünyasında yankı uyandıracak kararlar kamuoyuna duyuruldu. Sinema ve edebiyatın kesişim noktasında duran bu kıymetli ödül, yaratıcılığı ve tarihi derinliğiyle fark yaratan bir isme emanet edildi.

Cumhuriyetin kadın kahramanları sinematik bir zafer kazandı

"Demir Kadınlar" isimli senaryosuyla usta kalem Nedim Argan, Senaryo Jüri Özel Ödülü’ne layık görülerek büyük bir başarıya imza attı. Seçici kurulun paylaştığı ödül gerekçesinde, eserin toplumsal hafızayı tazeleyen ve tarihin tozlu sayfalarını estetik bir dille buluşturan yapısına dikkat çekildi. Milli Mücadele’nin kader tayin edici dönemi olan Büyük Taarruz esnasında, cephe hattının gerisinde eşsiz bir özveriyle çalışan Türk kadınlarının mücadelesini odağına alan eser, bu görünmeyen kahramanlıkları modern bir anlatıyla taçlandırıyor.

Tarihsel gerçeklik ve dramatik anlatımın kusursuz uyumu

Jüri üyelerinin değerlendirme notlarında, Nedim Argan’ın imzasını taşıyan bu senaryonun, kadın karakterleri sadece destekleyici figürler olmaktan çıkarıp tarihi yönlendiren ana karakterler konumuna yerleştirdiği vurgulandı. Gerçek hayat hikayelerinden alınan ilhamla şekillenen yapıt, Türk kadınının toplumsal onurunu ve sarsılmaz direncini dramatik bir kurgu eşliğinde sunuyor. Eserde, bugüne kadar sinemada göz ardı edilen rollere derinlikli bir perspektifle yaklaşılması ve bu rollerin incelikle işlenmesi, seçici kurul tarafından en yüksek puanı alan kriterler arasında yer aldı.

Edebiyat dünyası 18 Aralık’ta İstanbul Kitap Fuarı’nda buluşuyor

Başkanlığını Biket İlhan’ın üstlendiği; Canan Gerede, Elçin Hanbay Kaya, Esra Even ve Prof. Dr. Oğuz Makal gibi alanında uzman isimlerden oluşan nitelikli jürinin belirlediği ödüller, prestijli bir törenle sahiplerine teslim edilecek. 2025 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri Töreni, 42. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın kültürel zenginliği içerisinde gerçekleştirilecek. Büyük buluşma, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 16.00 itibarıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde, sanatseverlerin ve edebiyat dünyasının geniş katılımıyla hayat bulacak.