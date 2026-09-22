Son Mühür- Sabah saatlerinde Manisa adeta şokla uyandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde sabah saat 08.00 sularında gerçekleşen silhalı saldırı büyün korku ve paniğe sebep oldu.

Yaralılar var!

Olayda 4 kişinin yaralandığı söylenmekle birlikte sosyal medya ve haber sitelerindeki asılsız bilgi kirliliğine fren RTÜK'ten geldi. Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Turgutlu'da meydana gelen elim olayın ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yetkili resmi makamların yapacağı açıklamaların esas alınmasının altını çizdi.

İşte RTÜK'ten yapılan o açıklama:

"Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olay Üst Kurulumuz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.

Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır.

Bu kapsamda, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmî makamların yapacağı açıklamaların esas alınması; olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir.

Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."