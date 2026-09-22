Manisa okul saldırısı yaralı öğrencilerin sağlık durumu hakkında hastanelerden gelen ilk resmi bültenler, hayati tehlikesi bulunan gençlerin ameliyatlarının sürdüğünü ortaya koydu. Doktorlar saçma yaralarının yol açtığı hasarı gidermek için yoğun mesai harcıyor. Durumu stabil öğrenciler ise servislerde gözetim altında tutuluyor.

İlçede kan bağışı çağrıları yapılırken valilik süreci yakından takip ediyor. Yoğun bakımdaki gençlerin yaşama tutunması için tüm imkanlar devrede.

Celal Bayar Hastanesine sevk edilen öğrenciler kurtuldu mu?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Irmak Oğul, Berke Seyman ve Nisanur Malseven'in ameliyatları sürerken hekimler kritik sürecin henüz atlatılamadığını bildirdi. Can kaybı yaşanmadı ancak iki öğrencinin durumu ciddiyetini koruyor.

Uzman cerrahlar göğüs bölgesindeki saçmaları temizlemek için operasyona devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bölgeye ilave hekim desteği sağladı.

Yaralı öğrencilerin isimleri ve hastanelerdeki son tablo

Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan 11 gencin tedavi süreçleri netleşti. Durumu ağır 3 öğrenci Manisa merkezdeki üniversite hastanesine sevk edilirken 8 öğrenci Turgutlu'da gözetim altında bulunuyor.

Öğrenci adı Tedavi gördüğü hastane Sağlık durumu Irmak O. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Ameliyat ve yoğun bakım Berke S. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Ameliyat ve yoğun bakım Nisanur M. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Cerrahi müdahale sürüyor 8 Öğrenci Turgutlu Devlet ve Özel Ege Umut Hastanesi Servis takibi ve taburcu

Turgutlu Devlet Hastanesindeki öğrencilerin hafif yaralandığı ve hayati risk taşımadıkları öğrenildi. Hekimler moral ve psikolojik destek de veriyor.

Yoğun bakımdaki gençlerin klinik takibi

Kritik durumdaki gençlerin ameliyat sonrası anestezi servisinde bakımları sürecek. Yetkililer önümüzdeki 24 saatin seyrin netleşmesinde belirleyici olacağına işaret etti.

Manisa Valiliği aileler için hastanelerde özel irtibat masaları kurdu. Yetkililer teyitsiz ölüm iddialarına itibar edilmemesini istedi.