Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, sendikasının ikinci olağan genel kurulu nedeniyle yaptığı açıklamasında ilkeli ve mücadeleci sendikacılık anlayışından vazgeçmeyeceklerini belirterek, hep birlikte mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

Reşat Bozat: Genel kurullar yalnızca yönetimlerin belirlendiği toplantılar değil

Genel kurulların sadece yönetimlerin belirlendiği toplantılar olmadığını aynı zamanda emeğin ve hak mücadelesinin ortak iradeye dönüştü önemli toplantılar olduğunu vurgulayan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, "Genel kurulumuza katılım sağlayan kıymetli delegelerimize, temsilcilerimize, il başkanlarımıza, sendika yöneticilerimize ve bizlerle aynı heyecanı paylaşan tüm değerli misafirlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Genel kurullar; sadece yönetimlerin belirlendiği toplantılar değil, emeğin, alın terinin, hak ve adalet mücadelesinin ortak iradeye dönüştüğü önemli buluşmalardır" diye konuştu.

"Haklarımız için mücadele edeceğiz"

Son olarak, kamu çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Bozat, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ifadeleri kullandı: "Bizler, Birlik Yerel-Sen olarak kuruluşumuzdan bugüne olduğu gibi bundan sonra da bağımsız, ilkeli ve mücadeleci sendikacılık anlayışımızdan taviz vermeden, kamu çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Genel Kurulumuzda ortaya koyduğunuz güçlü destek, bizlere olan güveniniz ve dayanışmanız mücadelemize güç katmıştır. Gücümüz emekten, yanımız emekçiden Birlik Yerel-Sen ailesi olarak; katılım sağlayan, destek veren, bizimle yol yürüyen herkese teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlü, Birlikte daha kararlı birlikte haklarımız için mücadeleye devam edeceğiz"