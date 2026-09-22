22 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de üniversitelerin akademik personel ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda ilan yayımladı. Malatya Turgut Özal, Bitlis Eren, Yozgat Bozok, Ankara Medipol ve Tarsus üniversiteleri çeşitli alanlarda akademik kadrolara personel alacağını duyurdu.

Malatya’da 36 akademik personel

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, öğretim üyesi kadroları kapsamında profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacak. İlanda kamu yönetimi, fizik, psikoloji, tarih, entomoloji, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi alanların yanı sıra tıp ve mühendislik bölümleri de yer aldı. İlanda toplamda 36 akademik personel alınacağı aktarıldı. Üniversitenin ilanında başvuruların 22 Eylül’de başlayacağı ve 6 Ekim 2026’da sona ereceği açıklandı.

Bitlis’de ağırlık tıp ve mühendislikte

Bitlis Eren Üniversitesi de profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ilan açtı. Üniversitede kimya, sosyoloji, matematik, fizik ve Türk dili ve edebiyatı alanlarında akademik kadro açıldı.

Tıp Fakültesi ve Ziraat Fakültesi’nde de profesör kadroları açıldı.

Yozgat’ta sağlık ve sosyal bilimler

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda da farklı fakültelerde öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Alınacak bölümler arasında, sosyometri, genel Türk tarihi, uluslararası ilişkiler, üretim yönetimi ve pazarlama ile dinler tarihi alanında, aynı zamanda tıp fakültesinde de, ulak burun boğaz, acil tıp, biyofizik, biyoistatistik ve tıbbi bilişim, kadın hastalıklaı ve doğum, nöroloji, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi genetik ve tıbbi mikrobiyoloji kadroları yer aldı.

Üniversite başvuruları 22 Eylül’de-6 Eylül 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda kabul edilecek.

Ankara Medipol’e geniş kadro

Ankara Medipol Üniversitesi de öğretim üyeleri ve öğretim elemanları için geniş kapsamlı birilan yayımladı. Akademik kadrolar arasında klinik bilimler, eczacılık, gastronomi ve mutfak sanatları, iç mimarlık ve çevre tasarımı, hukuk, bilgisayar mühendisliği, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, fizyoterapi, hemşirelik, odyoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi alanlar yer aldı.

Tarsus’ta araştırma görevlisi ilanı

Tarsus Üniversitesi de mühendislik alanlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımlandı. Başvurular 22 Eylül’de başlayacak. 7 Ekim 2026’da sona erecek.

