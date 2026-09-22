Manisa okul saldırısında ölü var mı sorusu acı haberin duyulmasıyla beraber ülke genelinde araştırılırken, resmi makamlar can kaybının bulunmadığını duyurdu. Sağlık birimleri saçmaların isabet ettiği gençlere ilk müdahaleyi okul bahçesinde ve hastanelerde gerçekleştirdi. Olayda iki öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren 9-C sınıfı öğrencisi 15 yaşındaki H.O.'yu kısa sürede yakaladı. Adli tahkikatta şüpheli çocukla birlikte anne, baba ve tüfeğin sahibi dede gözaltına alındı.

Manisa okul saldırısında ölü var mı?

Manisa Turgutlu'daki lise saldırısında herhangi bir can kaybı yaşanmadı, av tüfeğinden saçılan saçmalar nedeniyle 11 öğrenci yaralandı. Ağır yaralanan iki öğrencinin yoğun bakımdaki kritik tedavisi hekimlerin gözetiminde sürüyor.

Sosyal medyadaki ölüm iddiaları asılsız çıktı. Yetkililer bilgi kirliliğine karşı sadece valilik ve savcılığın paylaştığı resmi bültenlerin izlenmesi uyarısını yaptı.

Yaralanan öğrencilerin sağlık durumu

Yaralı gençlerden durumu en ağır olan 16 yaşındaki I.O. ameliyat için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Göğsünden yaralanan B.S. ise ilçedeki özel hastanede yoğun bakıma alındı. Diğer öğrencilerin tedavileri Turgutlu'daki merkezlerde devam ediyor.

Sağlık kurumu Tedavi gören öğrenci Durum Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi I.O. (16) Ameliyatta Özel Ege Umut Hastanesi B.S. (16), N.M., R.D. 1 Yoğun bakım, 2 Servis Turgutlu Devlet Hastanesi K.F.Y., H.E.B., K.B., A.G., B.T., M.K. Genel durumları stabil

Acil servislerin önü endişeli ailelerle doldu. Doktorlar gençlerin sağlığına kavuşması için yoğun mesai harcıyor.

Olayın perde arkası ve adli tahkikat

Saldırganın olaydan bir gün önce okul çevresinde kavga ettiği öğrenildi. Savcılık akran zorbalığı ve husumet iddialarını çok yönlü olarak mercek altına aldı.

İlçede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın meydana geldiği okulda eğitime bir gün ara verilirken diğer eğitim kurumlarında dersler olağan akışında devam ediyor.