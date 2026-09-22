Son Mühür- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde eğitim camiasını sarsan bir silahlı saldırı yaşandı.

Albayrak Mahallesi’ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayda, elinde tabancayla okul kapısına kadar gelen bir saldırgan etrafa ateş açtı. Derse yetişmeye çalışan 2 öğrenci kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı.

Saldırı anı kamerada

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, saldırı anını anbean kaydetti. Kayıtlarda, şahsın saat 08.01’de elinde silahla okul binasına doğru yürüdüğü, 08.02’de ise tetiğe basıp hızla olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, okulda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Endişeli veliler okula akın etti

Olayın kısa sürede duyulması üzerine çok sayıda veli çocuklarının durumunu öğrenmek için okula koştu. Binasının içerisine girmeye çalışan veliler ile emniyet güçleri arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekti.

Saldırgan yakalandı

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan emniyet ekipleri, kaçan şüphelinin izini kısa sürede buldu. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor.