Manisa Turgutlu’da ders saati öncesinde okul kapısında silah sesleri yankılandı. Öğrencilerin beklediği noktaya rastgele ateş açılması sonucu yaralananlar oldu.

Dehşet anları Albayrak Mahallesi’ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı. Saat tam 08.00 sıralarıydı. Öğrenciler derse girmek için okul önünde toplanmaya başladığı sırada kimliği belirsiz bir kişi sokağa girdi. Yanındaki silahı çıkararak kalabalığa doğru hedef gözetmeksizin tetiğe bastı.

Ortalık bir anda karıştı.

Okul önünde panik anları

Sıkılan kurşunlar nedeniyle öğrenciler can havliyle sağa sola kaçışırken sokağı çığlık sesleri kapladı. Kurşunların hedefi olan öğrencilerin yaralandığı bilgisi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri, yaralanan öğrencilere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırgan kaçtı, sokak kapatıldı

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri okulun bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi emniyet şeridiyle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri kovan tespiti yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için ilçede geniş çaplı çalışma yürütüyor.