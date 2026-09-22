Son Mühür- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saat 08.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırı, bölgede büyük endişe yarattı. Kimliği henüz açıklanmayan bir şahsın okul çevresinde rastgele ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu bilgisi üzerine, bölge adeta alarm durumuna geçti.

İhbarın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, çevre güvenliği hızlıca sağlandı.

Saldırgan yakalandı

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, emniyet güçlerinin hızlı takibi ve koordineli operasyonu sayesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sorgusu devam ediyor.

Kaynaklardan elde edilen ilk bilgilere göre, saldırının bir terör bağlantısı bulunmuyor. İddialar, olayın arka planında kişisel bir husumetin veya "kız meselesi" olarak adlandırılan bir tartışmanın yattığı yönünde. Öte yandan saldırganın dün, okul önünde kavga ettiği ve bugün saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

Valilikten açıklama bekleniyor

Emniyet birimleri lise çevresindeki geniş çaplı incelemelerini sürdürürken, olayın tam nedeni ve yaralı öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin resmi bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Manisa Valiliği'nin konuyla ilgili kısa süre içerisinde kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama yapacağı öğrenildi. Gelişmeler yakından takip ediliyor.