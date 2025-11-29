Yerel basında dijital dönüşümü hızlandırmayı, gazetecilerin mesleki yetkinliklerini artırmayı ve yeni nesil habercilik becerileri kazandırmayı hedefleyen Manisa Medya Akademisi başladı. Proje kapsamındaki ilk eğitim MCBÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. H. Göker Gülay tarafından 'Yapay zeka haberciliği' başlığıyla gerçekleştirildi.

Yapay zeka destekli araçların haber süreçlerinde nasıl kullanılabileceğine dair bilgiler edinildi

Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı binasında düzenlenen ilk ders, MCBÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. H. Göker Gülay tarafından verildi. Gülay, yapay zekanın habercilikteki en pratik kullanım alanlarını, hızlı ve etkin haber üretimindeki avantajlarını ve mesleki dönüşüm sürecine olan etkilerini örnekler üzerinden aktardı.

Eğitime; MCBÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve yönetimi ile çok sayıda gazeteci yer aldı. Programa katılan gazeteciler, yapay zeka destekli araçların haber üretim süreçlerinde nasıl kullanılabileceğine dair uygulamalı bilgiler edinirken, dijitalleşen medya ortamına uyum sağlama konusunda önemli bir farkındalık kazandı.

Katılımcılar, eğitimin mesleki gelişimlerine önemli katkı sunduğunu belirtti

Katılımcılar, eğitimin mesleki gelişimlerine önemli katkı sunduğunu belirterek, Manisa Medya Akademisi’nin sektöre kazandıracağı değerin altını çizdi. Manisa Medya Akademisi kapsamında ilerleyen süreçte; haber yazım teknikleri, yapay zeka destekli içerik üretimi, kriz dönemlerinde doğru bilgi yönetimi, sosyal medya haberciliği, dron kullanımı ve medya hukuku gibi alanlarda sertifikalı eğitimler verilecek. Proje, Türkiye genelinde yerel basına örnek oluşturacak nitelikte bir dijital dönüşüm hamlesi olarak değerlendiriliyor.