Uzun süredir yağmur bekleyen Sarıgöllü üreticiler, sağanakların üzüm bağları ve ekili alanlara can suyu olmasının sevincini yaşıyor. Kuraklık nedeniyle endişe yaşayan çiftçiler, yağışların barajlara da katkı sağlamasını umut ediyor.

Beklenen yağışların gelmesi mutluluğa neden oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde uzun süredir beklenen yağışların başlaması, çiftçiler arasında büyük memnuniyet oluşturdu. Özellikle üzüm bağları ve diğer ekili alanlarda etkili olan yağmurun, toprağa can suyu olduğu ifade edildi.

Sağanak yağışlar tarım için büyük önem taşıyor

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle yer altı su seviyelerinin düştüğünü, Buldan ve Afşar barajlarındaki su miktarının azalmasının ise üreticileri endişeye sevk ettiğini belirten çiftçiler, son günlerde etkili olan sağanak yağışların tarım için büyük önem taşıdığını söyledi.

"Allah’ım bereketli yağışlar versin"

Üzüm üreticisi Ahmet Tosun, yağışların toprağa faydalı şekilde düştüğünü vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Bu yağmurları özledik. Sağanak halinde yağıyor, toprak emerek kalıcı hale getiriyor. Böyle yağması çok yararlı olur. Şiddetli olunca sel oluyor, zarara yol açıyor. Allah’ım bereketli yağışlar versin, barajlarımız dolsun."