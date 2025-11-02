Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 68 yaşındaki Mustafa Akdağ isimli çiftçi yaşamını yitirdi. Olay, Yeniköy Mahallesi’nde tarla sürme çalışması sırasında meydana geldi.

Tarlada çalışırken traktör devrildi

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde kendi tarlasında çalışan Mustafa Akdağ’ın kullandığı traktör, sürüş sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Traktörün altında kalan Akdağ, ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında Mustafa Akdağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akdağ’ın cansız bedeni, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi yapılacak, soruşturma başlatıldı

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akdağ’ın cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Köy halkı yasta

Yeniköy Mahallesi sakinleri, tarım işleriyle tanınan Mustafa Akdağ’ın ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. Köylüler, Akdağ’ın uzun yıllardır çiftçilik yaptığını ve bölgede sevilen bir isim olduğunu ifade etti.