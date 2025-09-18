Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bir yaylada su biriktirme havuzu inşaatı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu iki işçi yaşamını yitirdi. Bugün öğle saatlerinde yaşanan trajik olay, tüm bölgeyi yasa boğdu. Olay yerine hızla sevk edilen ekiplerin çabaları maalesef iki kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla son buldu.

Havuz kazısı sırasında göçük meydana geldi

Olay, Akhisar'a bağlı İsaca Mahallesi'nin Sıdan Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaylada tarımsal sulama amacıyla bir havuz kazısı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak aniden kaydı ve kazı alanında çalışan iki işçi göçük altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hemen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Arama kurtarma ekipleri, göçük altındaki işçilere ulaşmak için zamana karşı yarıştı. Ancak yapılan yoğun çalışmalara rağmen, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve maalesef tüm müdahaleler yetersiz kaldı.

Soruşturma başlatıldı

Hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri henüz açıklanmazken, ailelerine acı haberin verildiği öğrenildi. Bölgede büyük bir üzüntüye neden olan olayın ardından, jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın tam olarak hangi şartlarda meydana geldiği, iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığı ve sorumluların kimler olduğu titizlikle araştırılıyor.

Yaylada yürütülen inşaat faaliyetlerinin yasal izinlerinin olup olmadığı da soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturuyor.