Bilişim Uzmanı Şener Kul, yapay zekâ modellerinin her soruya yanıt ürettiğini ancak doğruluklarının tartışmalı olabileceğini belirtti. Kul, kişisel ve mahrem bilgilerin yapay zekâ ile paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Yanıtların doğruluğu tartışmalı

Teknolojinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyleyen Bilişim Uzmanı Şener Kul, yapay zekâların her soruya mutlaka bir yanıt ürettiğini ancak bunun her zaman doğru olmayabileceğini ifade etti. Kul, “Yapay zekâ kuruluş amacında ve algoritmasında sürekli cevap üretmeye odaklı çalışır. O yüzden ne sorarsanız sorun bir şekilde yanıt alırsınız. Ancak bu yanıtların doğruluğu tartışılır. Halüsinasyon dediğimiz, yani ilgisiz veya hatalı cevaplar da verebilir. Bu nedenle yapay zekâdan alınan her bilginin doğru kabul edilmemesi gerekir” dedi.

İnsan ilişkilerini zedeleyebilir

Kul, yapay zekâ modellerinin insan ilişkilerini anlamakta yetersiz kaldığını belirterek, bireylerin özel sorunları konusunda bu sistemlere güvenmemesi gerektiğini söyledi. “İnsanlar rüyalarını yorumlatıyor, ilişkilerini soruyor, gelecekle ilgili planlarını paylaşıyor. Yapay zekâ ruh halinizi analiz edip sizi mutlu edecek ya da kararınızı destekleyecek yanıtlar üretebilir. Bu da manipülasyona açık bir süreçtir. Yapay zekâ hayatı kolaylaştırır ama mahremiyet, aile ilişkileri ve kişisel sorunlarda yanlış yönlendirmeler yapabilir, ilişkileri bozabilir” ifadelerini kullandı.

Mahrem bilgiler paylaşılmamalı

Veri gizliliğine dikkat çeken Kul, “Yapay zekâ modelleri gelişime açık sistemlerdir ve kullanıcıların verileri eğitimde kullanılır. Şirketler de bunu açıkça belirtir. Bu nedenle mahrem bilgiler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Ayrıca illegal konularda bilgi almak isteyenler ciddi sorunlarla karşılaşabilir, çünkü bu veriler devlet kurumlarıyla da paylaşılabilir” diye konuştu.

Özgün içerik üretmiyor

Yapay zekâların tamamen özgün içerikler üretmediğini de vurgulayan Kul, “Yapay zekâ sizin verdiğiniz bilgilerle kendini geliştiriyor ve aynı içerikleri başka kullanıcıya da sunabiliyor. Biz sektör olarak yaptığımız analizlerde, üretilen içeriklerin birebir başka kişilere de verildiğini tespit ettik. Bu nedenle alınan bilgilerin benzersiz olduğu düşünülmemeli. Yapay zekâ yalnızca fikir verir, bilgiyi işleyip özgün hale getirmek kullanıcıya düşer” dedi.