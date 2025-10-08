Manisa’nın Alaşehir ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar, uzun süredir kuraklıktan endişe duyan üreticilerin yüzünü güldürdü. Yağmurun düzenli ve hafif şekilde düşmesiyle birlikte suyun toprağa işlemesi, ekili alanlara can suyu oldu.

Zeytin ve üzüm bağlarında yoğun mesai

Yağışların ardından üreticiler, tarım arazilerinde toprağı havalandırmak ve yabancı otlarla mücadele etmek amacıyla çalışmalara başladı.

Çiftçi Osman Karaoğlan, yağmurun etkisini değerlendirerek, “Son yağışlar sakin şekilde gerçekleştiği için toprağı çok güzel nemlendirdi. Biz de bu fırsatı değerlendirip zeytinliklerimizde ve üzüm bağlarımızda ızgara çekiyoruz. Bu hem toprağın nefes almasını hem de otların kontrol altına alınmasını sağlıyor” dedi.

Zeytinde canlanma, üzümde destek

Karaoğlan, yağışların özellikle zeytin üretimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Kuraklık nedeniyle buruşmaya başlayan zeytin taneleri bu yağmurlarla yeniden canlanacak, irileşecek. Rekolteye de olumlu yansıyacaktır. Aynı zamanda hasat dönemi sonrası bağlar için de çok faydalı bir yağmur oldu” ifadelerini kullandı.

Olumsuzluk yaşanmadı

Bölge genelinde yağışların herhangi bir taşkın ya da zarara yol açmadığı, suyun toprağa yavaşça nüfuz ederek verimliliği artırdığı bildirildi. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde bu tür dengeli yağışların tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağını ifade ediyor.