Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla üreticilerin gelirini artırmaya yönelik destek programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 10 tarımsal kalkınma kooperatifine süt soğutma tankı, Selendi Ziraat Odası’na ise buğday-arpa tohum eleme makinesi hibe edildi. Makine ve ekipmanların teslim töreni Kula’da yapıldı. Başkan Besim Dutlulu, tohum eleme makinesini Selendi Ziraat Odası’na, süt soğutma tanklarının ilkini ise Gökçeören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne teslim etti.

“Çiftçinin, tarımın ve üretimin yanında olmayı sürdüreceğiz”

Teslim töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, üreticinin desteklenmesinin belediyenin temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin, tarımın ve üretimin yanında olmaya devam edecek. Bu desteklerimiz sadece başlangıç. Üreticimizin emeğini güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz.” Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız da verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımıza çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.” dedi.

Süt soğutma tankı üreticiye nefes olacak

Gökçeören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne teslim edilen süt soğutma tankının önemine değinen Başkan Dutlulu şunları söyledi: “Süt üretimi yapan kooperatiflere destek veriyoruz. Soğutma tankları sayesinde sütün hızlı şekilde soğutulması sağlanarak bozulmalar ve mikrobiyal riskler azaltılacak. Bu hem ürün kalitesini artıracak hem de üreticimizin gelirine katkı sağlayacak.”

Gökçeören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Elif Gamze Cengiz ise, “Gökçeören adına çok teşekkür ediyoruz. Bu desteğin devamını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Dağıtımlar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Teslim edilen ilk tankın ardından kalan 9 adet süt soğutma tankının 31 Aralık tarihine kadar tüm kooperatiflere ulaştırılacağı bildirildi.