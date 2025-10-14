Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi’nde bulunan TOKİ Konutları bölgesinde meydana gelen silahlı kavga olayı, mahalle sakinleri arasında kısa süreli paniğe yol açtı. İki şahıs arasında henüz netleştirilemeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir fiziki kavgaya dönüştü. Ne yazık ki, kavga esnasında ateşli silah kullanılması sonucu bir kişi yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda ayağından vurulduğu belirlenen Ç.C. isimli yaralıya, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı Ç.C., daha sonra ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen B.D. isimli şahsın, olayın hemen ardından plakasız bir motosiklet kullanarak hızla bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, zanlının yakalanması için bölgede ve çevre yollarda detaylı bir inceleme ve takip başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları titizlikle inceleniyor.

Polis kaynakları, kaçan şahsın kimliğinin netleştirilmesi ve izinin sürülmesi amacıyla çok yönlü bir çalışma yürütüldüğünü, bölgedeki giriş ve çıkış noktalarında güvenlik tedbirlerinin artırıldığını bildirdi. Olayın temelinde yatan nedenin belirlenmesi ve şahıslar arasındaki anlaşmazlığın ne olduğu yönündeki soruşturma ise derinlemesine devam ediyor.