Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3’üncü haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor karşısında etkili olamayarak parkeden 75-95’lik skorla mağlup ayrıldı. Erokspor, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde ederken; Manisa temsilcisi 3. haftayı 1 galibiyetle kapattı.

Dengeli başlangıç, üstün bitiş

Muradiye Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma tempolu başladı. İlk periyotta iki takım da hücumda etkili olurken, ilk 10 dakika 21-21’lik eşitlikle tamamlandı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü yavaş yavaş eline alan Esenler Erokspor, soyunma odasına 41-46 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta fark açıldı

Mücadelenin 3’üncü periyodunda Manisa ekibi savunmada dağılınca, konuk ekip farkı çift hanelere çıkardı. Erokspor, tempoyu artırdığı bu bölümde skoru 53-74’e taşıyarak son periyoda rahat girdi. Final çeyreğinde farkı koruyan konuk ekip, mücadeleyi 75-95’lik skorla kazandı.

Minthz’in çabası galibiyete yetmedi

Manisa Basket’in en skorer ismi 21 sayıyla Minthz oldu. Ancak yıldız oyuncunun performansı takıma galibiyet getirmeye yetmedi. Manisa ekibinde ayrıca Johnson 14, Ege Arar 9 sayıyla mücadele etti. Erokspor’da ise takım oyunu ön plana çıktı; beş oyuncu çift haneli skor üretti.

Manisa Basket durakladı, Erokspor nefes aldı

Bu sonuçla Manisa Basket ligdeki ikinci yenilgisini alırken, evinde oynadığı maçta taraftarını üzdü. Lige kötü başlayan Esenler Erokspor ise bu galibiyetle moral buldu ve sezondaki ilk zaferini elde etti.