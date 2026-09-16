Son Mühür / CHP Manisa örgütünde yeni bir dönem başladı. 38. Kurultay sürecinde yaşanan tartışmalar ve kurultaya ilişkin şaibe değerlendirmeleri nedeniyle CHP’den istifa etmek zorunda kalan Sait Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığa dönmesi ve “arınma” söyleminin ardından yeniden CHP’ye üye olmuştu.

Engin Uzun’un rahatsızlığı nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından CHP MYK tarafından Manisa İl Başkanlığı görevine getirilen Özkan’ın, önümüzdeki süreçte örgüt yapısının güçlendirilmesi, parti içi dayanışmanın artırılması ve CHP’nin Manisa’da halkla daha güçlü bağlar kurmasına yönelik çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor.

Özkan’ın yeni görevinde örgüt iradesi, birlik ve beraberlik ile halkla güçlü iletişimi öncelikleri arasında tutmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Kamu ve sendikal mücadelede görev aldı

20 Ekim 1958 tarihinde Ardahan’ın Göle ilçesinde dünyaya gelen Sait Özkan, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Meslek hayatını TEDAŞ bünyesinde sürdüren Özkan, kurumun farklı kademelerinde yöneticilik görevlerinde bulundu. 2006 yılında emekli olan Özkan, kamu görevlerinin yanı sıra sendikal çalışmalarda da aktif sorumluluk üstlendi.

KESK’e bağlı ESM Sendikası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’nda görev yapan Özkan, sendikal örgütlenme ve kamu emekçilerinin hak mücadelesi alanlarında çalışmalar yürüttü.

CHP Manisa örgütünde farklı görevler üstlendi

Siyasi yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sürdüren Sait Özkan, Manisa örgütünün çeşitli kademelerinde görev yaptı.

Özkan daha önce CHP Manisa İl Disiplin Kurulu üyeliği, CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyeliği ve 2015 yılında CHP Manisa İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

Uzun yıllara dayanan kamu yönetimi, sendikal mücadele ve parti örgütlenmesi deneyimi bulunan Özkan, yeni dönemde CHP Manisa örgütünün başında görev yapacak.